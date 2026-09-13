Movilidad

Metro Anuncia Horario Especial Por Grito De La Independencia

Al tratarse de un día feriado, las personas usuarias podrán ingresar con bicicletas a las estaciones

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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Horario Especial del Metro CDMX por Grito de Independencia: ¿A Qué Hora Abre y Cierra el 16 de Septiembre 2026?