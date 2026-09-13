Metro Anuncia Horario Especial Por Grito De La Independencia

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro operará con horario especial por el aniversario de la Independencia de México, por lo que las 12 líneas de la Red tendrán servicio de día festivo.

Este esquema aplicará el miércoles 16 de septiembre, con operaciones de las 07:00 a las 24:00 horas.

Al tratarse de un día feriado, las personas usuarias podrán ingresar con bicicletas a las estaciones, como parte de las facilidades contempladas para esa jornada.

El Metro también recordó que del 12 al 16 de septiembre se realizan trabajos en la Línea 12 para sustituir un aparato de vía. Por estas labores, permanece cerrado el tramo comprendido entre Tláhuac y Lomas Estrella.

Para apoyar los traslados de quienes utilizan esta ruta, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) mantiene un servicio alterno desde Tláhuac hacia San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con sus respectivos circuitos de retorno.

Las autoridades de transporte recomendaron a las personas usuarias considerar estos horarios y las condiciones de operación de la Línea Dorada para organizar sus recorridos en la jornada de descanso.