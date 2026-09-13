Confirman Suspensión de Clases del 14 a 18 de Septiembre: Fechas y Alumnos que Descansan

Llegaron las fiestas patrias anuales y debido a que en años anteriores distintas autoridades del país anunciaron la suspensión de escuelas durante varias fechas, en esta ocasión te decimos que días no hay clases del 14 al 18 de septiembre 2026 y la lista de alumnos que van a descansar hasta tres días seguidos en México.

Las principales dudas de alumnos y varios padres de familia es si va a haber clases mañana lunes 14 de septiembre, aunque conforme se acerca el grito y aniversario del Día de la Independencia, también existen dudas si el 15 de septiembre hay clases en la SEP, UNAM, IPN y UAM. Lo que sí es un hecho es que esta semana existe un día feriado y de descanso obligatorio, tanto para estudiantes como trabajadores de todo el país.

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Para la semana del 14 al 18 de septiembre ya se confirmó que no hay clases durante tres días para alumnos de todos los niveles educativos, aunque esta medida aplica solo para algunos estudiantes. A continuación te desglosamos quiénes descansan por día:

Lunes 14 de septiembre: Hay clases normales en todo México.

Martes 15 de septiembre: Hay clases en todo México.

Miércoles 16 de septiembre: Se suspenden clases en todo el país por el festivo del Día de la Independencia.

Jueves 17 de septiembre: No hay clases en todos los niveles educativos de Campeche, al ser declarado día inhábil.

Viernes 18 de septiembre: No hay clases en todos los niveles educativos de Campeche, por ser declarado día inhábil.

La suspensión de clases de tres días fue declarado por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el objetivo de que los maestros y maestras de la entidad puedan participar en las marchas patrias que se realizan en algunos municipios del estado.

En el resto del país solo será feriado el miércoles 16 de septiembre, por o que alumnos de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universidad deberán volver a clases normales el jueves 17. En cuanto a los estudiantes de Campeche, retomarán actividades en las escuelas hasta el lunes 21 de septiembre 2026.

AO