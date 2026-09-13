Educación

Confirman Suspensión de Clases del 14 a 18 de Septiembre: Fechas y Alumnos que Descansan

Mientras algunos aún tienen dudas de si hay clases el lunes 14 y el 15 de septiembre 2026 en México, autoridades confirmaron la suspensión de escuelas varios días de la semana

Suspensión de clases SEP del 14 al 18 de septiembre 2026 qué días no hay escuelas y alumnos que descansan por díaVarios alumnos van a descansar hasta tres días en la semana patria en México. Foto: Cuartoscuro

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