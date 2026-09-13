Internacional

Trump Sugiere Quedarse con el Petróleo de Irán Como en Venezuela

El mandatario de EUA condicionó la salida de las fuerzas estadounidenses a una posible permanencia para aprovechar los recursos petroleros del país

Presidente estadounidense Donald Trump Foto: AFPPresidente estadounidense Donald Trump Foto: AFP
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