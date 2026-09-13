Sentencian a 29 Años de Prisión a Líder Criminal que Operaba en Chihuahua

Esta tarde, Noel “N” fue sentenciado a 29 años y tres meses de prisión, además de una multa de 378 mil 472 pesos, tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señalan como fundador y líder de un grupo delictivo con presencia en Chihuahua.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, este grupo delictivo operaba para una organización con sede en el estado de Sinaloa, encabezada por Joaquín “N”.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, acreditó que Noel “N” es penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Cabe destacar que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional capturaron a Noel “N” en octubre de 2011, a bordo de una camioneta sobre la carretera federal Los Mochis-Culiacán, en la que portaba un arma de fuego larga, una corta y cargadores.

Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien inició las investigaciones correspondientes y reunió elementos suficientes para ejercer acción penal en su contra.

En diciembre de 2019, Noel “N” fue entregado en extradición al Gobierno de los Estados Unidos de América. En mayo de 2021, la FGR obtuvo de un juez una orden de reaprehensión en su contra, la misma que fue cumplimentada en junio de 2026.