Seguridad

Sentencian a 29 Años de Prisión a Líder Criminal que Operaba en Chihuahua

Noel “N” fue declarado penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, así como de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

Dan 29 años de prisión a líder criminalDan 29 años de prisión a líder criminal. Foto: FGR

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Condenado a 29 años, Noel 'N' fue capturado con armas exclusivas del Ejército. La FGR logra su condena.

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