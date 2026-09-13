Seguridad

Acuchillan a Policía de Zapopan al Tratar de Detener una Riña Familiar

La esposa del oficial lo trasladó a la Cruz Verde Villas de Guadalupe; lo reportan de regular a grave de salud

Patrulla Policía ZapopanEl oficial recibió al menos dos acuchilladas. Foto: N+

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Un policía en su día libre resultó herido de gravedad al intervenir en una pelea familiar en Zapopan.

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