Acuchillan a Policía de Zapopan al Tratar de Detener una Riña Familiar

Un policía de Zapopan terminó acuchillado en dos ocasiones cuando trataba de detener una riña familiar en la colonia La Mesa Colorada.

El oficial se encontraba en su día franco en una reunión con familiares; posteriormente comenzó una discusión. Al tratar de detener a los involucrados, uno de ellos lo acuchilló en al menos dos ocasiones: una en el tórax y otra en la nuca.

De inmediato su esposa lo trasladó a recibir atención médica a la Cruz Cerde Villas de Guadalupe, ubicada sobre la carretera a Saltillo. A su arribo fue ingresado a la sala de shock para estabilizarlo.

En este puesto de socorros se comenzaron las investigaciones por parte de la Policía Municipal. Posteriormente se informó la Fiscalía de Jalisco.

El causante de la agresión aún se encuentra prófugo mientras que el elemento activo de la comisaría zapopana fue reportado en estado de regular a grave.