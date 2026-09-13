Seguridad

Marchan por la Paz en Culiacán; Ciudadanos Exigen Recuperar la Tranquilidad

Los participantes recorrieron varias calles de la ciudad con pancartas pidiendo seguridad

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Ciudadanos exigen seguridad y justicia para recuperar la tranquilidad en Sinaloa.

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