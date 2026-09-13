Marchan por la Paz en Culiacán; Ciudadanos Exigen Recuperar la Tranquilidad

Vestidos de blanco, con pancartas, globos y mensajes en favor de la paz, cientos de ciudadanos participaron este domingo 13 de septiembre en la marcha “Culiacán, Ponte de Pie”, con la que exigieron seguridad, justicia y el regreso de la tranquilidad a las calles de Sinaloa.

La jornada inició a las 7:00 de la mañana con una misa celebrada en las inmediaciones de La Lomita, encabezada por el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, quien durante su mensaje llamó a frenar la violencia y a recuperar la paz.

Posteriormente, alrededor de las 8:00 horas, los participantes iniciaron el recorrido por la avenida Álvaro Obregón con dirección a la Catedral de Culiacán, donde se contempló el cierre de la movilización.

En la marcha participaron familias, jóvenes, adultos mayores, colectivos de búsqueda, empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos que se sumaron al llamado para recuperar los espacios públicos y exigir condiciones de seguridad.

La movilización se realizó a 2 años del inicio de la crisis de violencia que afecta a Sinaloa desde septiembre de 2024, periodo marcado por homicidios, desapariciones y otros hechos delictivos.

Con consignas y mensajes como “Queremos vivir en paz”, los asistentes hicieron patente su hartazgo y pidieron a las autoridades resultados para que las familias sinaloenses puedan volver a transitar con tranquilidad por las calles.