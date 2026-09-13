‘La Patria Se Honra y la Soberanía Se Defiende’, Dice Trevilla Trejo en Homenaje en Chapultepec

La patria, la independencia y la soberanía fueron los ejes del mensaje del general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, en la ceremonia por el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

En el homenaje, Trevilla Trejo destacó que la defensa del Castillo de Chapultepec ocurrió cuando México aún consolidaba su identidad como nación. Señaló que aquel episodio dejó una enseñanza que permanece entre generaciones de mexicanos.

“La gesta heroica de los niños de Chapultepec sembró en generaciones de mexicanos un profundo sentido de pertenencia, amor a la patria y defensa de la soberanía”, afirmó.

Trevilla Trejo sostuvo que recordar este episodio representa más que un ejercicio de memoria y llamó a mantener la confianza en el país, su pueblo y las instituciones.

“México reafirmó una convicción que lo ha acompañado a lo largo de su historia. La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende”, expresó.

También destacó que la defensa de la soberanía forma parte de las obligaciones establecidas en la Constitución. Añadió que las instituciones tienen el deber de preservar la independencia, la integridad y los intereses de México.

“Esa soberanía que nuestros héroes protegieron con valor no es solamente una aspiración histórica ni una expresión de patriotismo, es además un mandato constitucional”, sostuvo.

El general afirmó que la convicción de quienes defendieron el Castillo de Chapultepec continúa vigente y que México tiene la capacidad de decidir su propio rumbo.

“México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarlas”, afirmó.