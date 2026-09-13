Sociedad

‘La Patria Se Honra y la Soberanía Se Defiende’, Dice Trevilla Trejo en Homenaje en Chapultepec

El secretario de la Defensa destacó el legado de los Niños Héroes y llamó a preservar la independencia, la integridad y los intereses de México

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional Foto: PresidenciaRicardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional Foto: Presidencia
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