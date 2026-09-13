Se Mantiene la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que no disminuyera la presencia de contaminantes en el aire.

Por este motivo, como medida para mejorar la calidad del ambiente, este domingo aplicará el programa Doble Hoy No Circula, por lo que se restringe el tránsito de ciertos vehículos entre las 05:00 y 22:00 horas.

La CAMe apuntó que hasta las 17:00 horas de hoy, las condiciones meteorológicas fueron adversas para la dispersión de los contaminantes en la ZMVM, dado que el sistema anticiclónico que provocó la activación de la contingencia por ozono mantuvo viento débil con una dirección predominante hacia la porción suroeste del Valle de México, donde se registraron las concentraciones más altas de este día.

Añadió que para este domingo 13 de septiembre 2026 se pronostica que se mantengan las condiciones adversas para la dispersión en la porción central del país.

"La estabilidad atmosférica propiciará limitada ventilación, viento débil con dirección variable en la zona metropolitana e intensa radiación solar, elementos meteorológicos que en su conjunto darán lugar a una acumulación significativa de los contaminantes y que se reflejará en calidad del aire de mala a muy mala", señaló el comunicado.

La CAMe recordó que las recomendaciones son evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Además, pidió evitar hacer actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, así como no fumar, especialmente en espacios cerrados.

La comisión también exhortó a la población de la ZMVM a seguir las siguientes recomendaciones: