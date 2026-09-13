Autos Que Sí Circulan Este Domingo Pese a la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

La Zona Metropolitana del Valle de México se encuentra en Contingencia Ambiental por Ozono debido a que el aire alcanzó niveles de calidad “Muy Mala”, por lo que las autoridades han establecido la suspensión de la circulación de diversos vehículos, hasta las 22:00 horas del domingo.

Sin embargo, existen vehículos que quedan exentos a estas restricciones y podrán circular este domingo de manera normal.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estos son los vehículos que sí circulan este domingo 13 de septiembre.

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rosa y terminación de placa diferente a 7 u 8.

De uso particular, destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos como de servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles.

Vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Motocicletas están exentas de la Fase I

El domingo 13 de septiembre hay Doble Hoy No Circula

Debido a la mala calidad del aire, en la Ciudad de México y el Estado de México se aplicarán restricciones a la circulación para el domingo 13 de septiembre, de 5 de la mañana a las 10 de la noche.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; holograma de verificación 1, cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7 o 9.

De uso particular con holograma de verificación 0 y 00, con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8. Además, vehículos que no porten holograma de verificación, entre ellos los antiguos, de demostración o traslado, nuevo; unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, o de carga local o federal, entre otros.

Además taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular conforme a las disposiciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3, tendrán una restricción adicional de circulación de 10:00 a 22:00 horas.



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