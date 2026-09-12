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Caída de Rayos Ilumina Esta Noche la CDMX; Alertas de Lluvia Siguen Activas

La tormenta eléctrica de hoy provocó que varios rayos cruzaran el cielo de la CDMX

Rayo cae sobre la Ciudad de MéxicoRayo cae sobre la Ciudad de México durante tormenta. Foto: N+

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