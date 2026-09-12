Caída de Rayos Ilumina Esta Noche la CDMX; Alertas de Lluvia Siguen Activas

Esta noche ha caído una fuerte tormenta eléctrica sobre la Ciudad de México. Las alcaldías del sur y centro de la capital vieron una gran cantidad de rayos.

Las cámaras de N+ consiguieron captar varios de los relámpagos más sorprendentes que cruzaron el cielo capitalino. En el punto más álgido de la tormenta, poco después de las siete de la noche, los rayos fueron tan intensos que lograron ofuscar los sensores de las cámaras de televisión.

El fenómeno no es para menos: una tormenta eléctrica puede entenderse como un dínamo gigantesco que acumula electricidad estática a medida que las moléculas en su interior se frotan entre sí. En el libro El fuego del cielo (FCE), José Altshuler que esta energía “necesita” bajar hacia algún punto. La nube en todo momento buscará el camino más eficiente para descargar la energía acumulada.

Cuando el hilo de luz comience a zizaguear en el cielo, “un gran aluvión de electrones” se moverá a 50 mil kilómetros por segundo. Esta velocidad, que es un sexto de la velocidad de la luz, es capaz de encender el aire en plasma, a una temperatura de 30 mil grados centígrados.

Cabe recordar que los rayos son un fenómeno en extremo peligroso que fácilmente puede ponernos en riesgo si desconocemos la forma de prevenirlo.

Rayo cae sobre la Ciudad de México. Foto: N+

Al respecto, un estudio de la UNAM reveló que al año mueren 107 personas en promedio por caídas de rayos. Esta cifra es proporcionalmente mayor a la de países como los Estados Unidos.

Según explicaron los investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, esto se debe a que la mayoría de los incidentes en México se concentran en zonas con alta marginalidad.

Es decir, en nuestro país los rayos afectan más a las comunidades vulnerables. Son un fenómeno meteorológico, pero su dimensión social es ineludible.

EDG