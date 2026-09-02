Ciencia y Tecnología

Estudio de la UNAM Revela En Qué Estado del País Es Más Probable Morir por un Rayo

Cada año fallecen más de cien personas por el golpe de un rayo en el país. Te contamos en dónde se concentra el mayor número de decesos

Rayo en la Ciudad de México¿En qué estado de México muere más gente por rayos? Foto: Cuartoscuro

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