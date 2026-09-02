Estudio de la UNAM Revela En Qué Estado del País Es Más Probable Morir por un Rayo

Probablemente no exista en la superficie de la tierra un fenómeno natural más temible que el rayo. En el pasado, se atribuyó este peligro fulminante a los dioses: Zeus o Tláloc arrojaban luces capaces de segar la vida de una persona, y de paso cegar a los testigos, en un parpadeo.

Hoy sabemos que las tormentas funcionan como dínamos gigantescos donde se acumula electricidad estática. Según explica el científico cubano José Altshuler en El fuego del cielo (FCE), cuando esta energía se descarga, “un gran aluvión de electrones se mueven libremente a gran velocidad (unos 50 000 km/s)”.

El trayecto zigzagueante que vemos descender de la nube se debe a que el aire cargado eléctricamente se convierte en plasma. Por un breve momento, aquellas moléculas alcanzan los 30 mil grados centígrados. Esta temperatura descomunal hace que la superficie del Sol parezca tibia, con “apenas” 5 mil grados centígrados.

Nuestro entendimiento del fenómeno es mucho mayor que en el pasado, pero el peligro que representan sigue siendo enorme.

A partir de datos de la Secretaría de Salud, investigadores de la UNAM contabilizaron 2 mil 470 muertes provocadas por rayos entre 1998 y 2021. Esto se traduce en un promedio 107 muertes al año por descargas eléctricas atmosféricas.

Rayo sobre la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Estas cifras resultan preocupantes cuando se comparan con otros países. Por ejemplo, según los datos sobre tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), entre 1989 y 2018 se registró un promedio de 43 muertes anuales por rayos en los Estados Unidos. ¿Cómo un país que casi triplica la población de México tiene menos de la mitad de muertes?

El estudio elaborado por Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento, investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, arroja una posible respuesta. Esta investigación examina los rayos no solo como fenómenos meteorológicos sino como un problema de salud pública que está atravesado por factores socioeconómicos.

En la investigación publicada en 2024, los investigadores elaboraron un mapa de riesgo de mortalidad por rayos en México. Para ello, identificaron regiones de alto riesgo a lo largo de la Sierra Madre Occidental, la costa del Pacífico y las zonas centro y sureste del país. Estas regiones están caracterizadas por la conjunción de dos factores: una elevada frecuencia de días con actividad de rayos y una alta vulnerabilidad social.

Según los resultados arrojados por este estudio, el 82% de los incidentes ocurren en municipios que previamente ya habían sido señalados por tener un alto riesgo. Esto llevó a los investigadores a descubrir una interrelación entre la peligrosidad y las condiciones sociales. Los sitios con más incidentes por rayos en México tienen en común que una gran parte de la población es vulnerable.

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El Estado de México es la entidad con más muertes provocadas por rayos. Le siguen los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Dentro del territorio mexiquense hay algunos municipios que sobresalen por un gran número de incidentes. Villa Victoria, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y Toluca tienen un mayor número de fallecimientos. En estos municipios convergen poblaciones vulnerables y condiciones meteorológicas propicias para tormentas eléctricas.

Por ello, los investigadores de la UNAM llaman a atender la dimensión social de este problema. Los rayos se generan en el cielo, pero sus consecuencias se viven en la tierra. Al respecto, los autores llaman a fortalecer la prevención y la reducción de riesgos:

“Esta investigación se alinea con objetivos más amplios de fortalecimiento de la resiliencia y la seguridad local frente a amenazas naturales, reafirmando la necesidad constante de impulsar esfuerzos para la reducción del riesgo de desastres”.