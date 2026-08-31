Angela Karime, Estudiante de CETIS 78 en Tamaulipas Crea 'Vortex Tech' un Extintor Acústico

Una joven de Tamaulipas creó algo inimaginable, Ángela Karime Venegas Hernández, una joven estudiante de 16 años del CETIS 78 de Altamira, ha desarrollado un innovador proyecto que busca revolucionar la manera en que combatimos el fuego. Se trata de “Vortex Tech”, un prototipo de extintor acústico portátil que utiliza ondas de sonido para sofocar las llamas



"Está conformado por una batería de 12 V, un generador de frecuencias en amplificador y una bocina; esto es lo que genera una frecuencia baja de 30 Hz, lo que quiere decir 30 pulsos por segundo. La bocina la genera como ondas acústicas, sonido que, al golpear la pequeña ventana que es la salida del cañón de anillos vórtice, realiza una pequeña turbulencia con el aire, que es la que realizan los anillos vórtice. Son pequeños anillos; de ahí que esto desplace el oxígeno que alimenta la combustión", Ángela Karime Venegas Hernández, creadora de extintor acústico.



El proyecto nació con un objetivo aparentemente sencillo: lograr apagar la flama de una vela; sin embargo, detrás de ese primer intento hubo numerosos momentos de prueba y error. Con perseverancia y creatividad, Ángela Karime consiguió superar el reto inicial y llevó su prototipo mucho más allá, logrando sofocar distintos tipos de fuego.



"Actualmente hemos realizado más de 100 pruebas con el prototipo y un experimental; apaga diferentes tipos de fuego y madera, líquidos inflamables, equipos electrónicos y grasas, aceites de cocina", Ángela Karime Venegas Hernández, creadora de extintor acústico.



Uno de los aspectos más destacados de "Vortex Tech" es la rapidez con la que puede actuar; el prototipo consigue sofocar las llamas en un periodo aproximado de 5 a 8 segundos. No contamina, no deja residuos y no afecta a las personas durante su funcionamiento.



"Actualmente, 'Vortex Tech' cuenta con dos prototipos en funcionalidad, este que es el extintor portátil; al igual estamos desarrollando un nuevo prototipo, que es un extintor acústico, pero automático, que al detectar automáticamente la llama lo apaga", Ángela Karime Venegas Hernández, creadora de extintor acústico.



Angela Karime ha participado en siete competencias a nivel estatal y nacional, y próximamente tendrá la oportunidad de competir a nivel internacional. El próximo mes de octubre viajará a Indonesia para presentar su innovador prototipo



"No pensé llegar tan lejos a mi corta edad y ser mi primera vez participando; el poder tener el honor de representar a mi país, México, en una feria internacional, la verdad muy emocionada", Ángela Karime Venegas Hernández, creadora de extintor acústico

