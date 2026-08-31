Ciencia y Tecnología

Angela Karime, Estudiante de CETIS 78 en Tamaulipas Crea 'Vortex Tech' un Extintor Acústico

Tras más de 100 pruebas, el proyecto ha logrado apagar distintos tipos de fuego y ahora se prepara para representar a México en una competencia internacional en Indonesia.

Angela Karime, Estudiante de CETIS 78 en Tamaulipas Crea 'Vortex Tech' un Extintor AcústicoAngela Karime, Crea 'Vortex Tech' un Extintor Acústico. Foto: N+

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Ángela Karime, con solo 16 años, ha desarrollado 'Vortex Tech', un extintor acústico revolucionario. Más de 100 pruebas exitosas y ahora rumbo a una competencia internacional en Indonesia.

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