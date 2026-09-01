Sociedad

Apagones en Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas se Prolongaron 7 Horas

La CFE aseguró que la falla del servicio fue por actos de vandalismo en dos líneas de alta tensión y se realizarán las indagatorias para dar con los responsables

ApagonesFoto: CFE.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+