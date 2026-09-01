Apagones en Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas se Prolongaron 7 Horas

Los apagones que afectaron varias regiones de Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas se prolongaron por al menos siete horas, desde la noche del lunes hasta la madrugada de este martes.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que la interrupción del suministro eléctrico fue por actos de vandalismo y se realizarán las indagatorias para dar con los responsables.

"Se desarrollarán los peritajes e investigaciones necesarias para identificar a los responsables de los actos de vandalismo de las dos estructuras de alta tensión de 400 kV", indicó en un boletín.

No se informó de inmediato cuántos millones de usuarios fueron afectados, pero se indicó que el corte de energía se debió a la salida de operación de líneas de alta tensión. La CFE informó de los apagones a las 20:00 horas del lunes y, a las 3:00 horas de este martes, dijo que restauró el 100% del servicio.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.… pic.twitter.com/OQoXlt3rB1 — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

Las líneas de transmisión son las estructuras de cables de alta tensión y torres metálicas que transportan grandes volúmenes de energía eléctrica a largas distancias, las cuales se vieron afectadas tras su desconexión.

Fueron desplegados al menos 36 trabajadores de la dependencia, escoltados por siete elementos del Ejército, para atender la situación.

"Con la participación de personal especializado se repararon los daños de las dos líneas afectadas y en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía fueron energizadas", aseguró la CFE.

Sin embargo, la Comisión no informó el punto exacto de la intervención.

A la 1:01 de la madrugada, dijo que había reemplazado aisladores de una línea y que los hospitales de la región afectada contaron con energía eléctrica a través de la red o por medio de plantas de emergencia. Dos horas más tarde, se informó del restablecimiento.

No obstante, usuarios en redes aseguraron que seguían sin luz en Cancún y Chetumal, al menos hasta las 3:30 horas

El apagón afectó el servicio de telefonía móvil y fija, así como la movilidad con los semáforos fuera de servicio.

Cuando se presenta un corte eléctrico, igual se interrumpen las comunicaciones por internet. En el ámbito doméstico, la falta de electricidad provoca la pérdida de alimentos y medicamentos por falta de refrigeración, y desactiva sistemas de seguridad y alarmas, además de generar picos de voltaje que dañan los electrodomésticos cuando el servicio regresa.

Esta no es la primera vez que los estados del sureste del país sufren la interrupción del servicio de luz. El pasado 3 de junio, el Cenace y la CFE reportaron una interrupción de 19 minutos en regiones de Yucatán y Quintana Roo, también por la salida de dos líneas de alta tensión.

El día 19 de ese mismo mes, se registró otro apagón en la Península de Yucatán. La CFE indicó en ese momento que salieron de operación dos centrales privadas en la región Sureste y Peninsular, lo que obligó a realizar maniobras para mantener la estabilidad del sistema eléctrico, lo que causó una afectación a más 119 mil usuarios.

Con información de N+