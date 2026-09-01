Dólar

Dólar Estadounidense Oscila Alrededor de los 17 Pesos Mexicanos

Este lunes, la divisa nacional tuvo un ligero avance en el tipo de cambio frente al dólar que le permite mantenerse apenas por encima del piso mencionado

Billete de un dólar estadounidenseLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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