Dólar Estadounidense Oscila Alrededor de los 17 Pesos Mexicanos

El precio del dólar este martes en México es de 17.00 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa el peso mexicano tuvo un avance del 0.20% respecto al cierre que tuvo el pasado viernes.

Durante algunos momentos del día, nuestra moneda volvió a romper la barrera y se cotizó en los 16.9953 pesos por billete verde, sin embargo, al final del día no pudo quedarse en ese piso.

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El Banxico informó que al cierre del lunes la moneda estadounidense se cotizó en los 16.9971 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 17.00 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.0147 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.0427 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.00 17.59 BBVA Bancomer 16.11 17.24 Banorte 15.75 17.35 Banamex 16.47 17.41 Scotiabank 16.50 17.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM