Seguridad

10 Años Después, Detienen a Arturo “N”, Transfeminicida de Paola Buenrostro

Paola era una trabajadora sexual en la CDMX. Su caso fue el primero en ser reconocido como un transfeminicidio en México

10 Años Después, Detienen a Arturo “N”, Transfeminicida de Paola BuenrostroFiscalía CDMX
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