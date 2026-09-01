10 Años Después, Detienen a Arturo “N”, Transfeminicida de Paola Buenrostro

El caso de Paola Buenrostro dio visibilidad a la violenca que sufren las trabajadoras sexuales, sumado a la discriminación que enfrentan por ser mujeres trans. También sentó un precedente histórico al convertirse en el primer transfeminicidio reconocido oficialmente en México.

Hoy, 10 años después, Arturo “N”, el transfeminicida de Paola Buenrostro, asesinada en 2016 en la CDMX, fue detenido en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

Esa noche, Paola subió al vehículo de Arturo “N”, quien contrató sus servicios, pero minutos después, la trabajadora sexual pidió ayuda a sus compañeras, para luego escucharse dos disparos. Paola estaba en el asiento del copiloto con heridas de bala, mientras que el hoy detenido tenía un arma en la mano.

En ese momento, Arturo "N" fue detenido, pero después puesto en libertad. La Fiscalía capitalina ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que diera con su paradero.

Para localizarlo, durante estos años, la Policía de Investigación (PDI) desarrolló distintas líneas de investigación e hizo diligencias en la CDMX, Estado de México y solicitó la colaboración de la Fiscalía de Baja California.

Tras el homicidio, la Comisión de Derechos Humanos local emitió una recomendación en la que documentó deficiencias en la investigación, falta de reconocimiento de la identidad de género y la victimización de una compañera de Paola.

Por esto, en 2021, las autoridades ofrecieron una disculpa pública. También dio paso a la Ley Paola Buenrostro, la cual incorporó el transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México en 2024.

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