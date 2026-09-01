'Noche Suprema' No se Cancela en Hermosillo Pese a Quema de Ring: Organizadores

A través de un comunicado en redes sociales, los organizadores de 'Noche Suprema' lamentaron los hechos de violencia registrados el pasado viernes donde fue incendiado un ring de box al interior del CUM en Hermosillo, Sonora. Esto ocurrió un día antes de realizarse las peleas donde se contaría con la participación de varios creadores de contenido.

Informaron que la situación que se presentó son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y que mantienen disposición para colaborar en el esclarecimiento de los actos de vandalismo. Además, dijeron que tomaron la decisión de aplazar el evento en una fecha que sigue por definir.

Aseguraron que Noche Suprema no se cancela; se pospone. “Durante este periodo continuaremos trabajando de manera coordinada con las autoridades para que, cuando llegue el momento, Noche Suprema pueda realizarse como se tenía contemplado“, señalaron en la publicación.

La principal hipótesis hasta el momento en las indagatorias por parte de la Fiscalía General de Justicia de Estado de Sonora es una disputa de dos grupos delictivos dedicados al narcomenudo.

Se reveló además, que el Ministerio Público procederá en contra de las personas anunciadas en la cartelera que durante las investigaciones se acreditó que cuentan con registros policiales, procesos penales, órdenes de aprehensión vigentes por delitos no asociados a la realización del espectáculo; lo cual no fue informado a la Mesa de Seguridad por parte de los organizadores.

La FGJE logró identificar al grupo delictivo y los responsables de los hechos cometidos en las instalaciones del CUM, ya que se cuenta con registros de otros hechos criminales cometidos anteriormente.