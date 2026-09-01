Grito de Independencia 2026: Hora del Concierto Gratis de Grupo Intocable en el Zócalo CDMX

Las celebraciones por el Grito de Independencia 2026 serán especiales este año, ya que el Grupo Intocable ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX; estos son los detalles para que vayas haciendo espacio en tu agenda.

A través de sus redes sociales, la agrupación confirmó su participación en el evento más esperado del año en la Plaza de la Constitución. “¡CDMX, nos vemos este 15 de septiembre con nuestra nueva gira “Cultura” Tour 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México!”, escribieron.

Los gigantes del norteño-tejano son una de las agrupaciones más influyentes y queridas en el regional mexicano, ya que su estilo es peculiar, además de que sus letras están cargadas de sentimiento, romanticismo y melancolía.

Su origen radica en la época de los 90, en Zapata, Texas, cuando Ricardo "Ricky" Muñoz, quien es vocalista y acordeonista, así como René Martínez, a cargo de la batería, se unieron para echar a andar la banda.

Desde sus primeros discos, demostraron que su esencia musical estaba llena de éxitos que no tardaron en destacar en los rankings y, por supuesto, en las ventas. Grupo Intocable también es conocido por sobreponerse a situaciones complejas y demostrar su poder en la industria.

En 1999, el autobús en el que viajaba la banda en una carretera de Nuevo León sufrió un percance. Ese accidente cobró la vida de varios de sus integrantes. Esta tragedia provocó que las actividades del grupo se detuvieran.

Luego de trabajar su duelo, regresaron a los escenarios con la canción El amigo que se fue, en homenaje a sus compañeros fallecidos. La rola se ha convertido en un himno para Intocable.

Además de esa canción, en el concierto de Intocable en el Zócalo de CDMX, también se prevé que toquen otros de sus éxitos, tales como Fuerte no soy, ¿Y todo para qué?, Perdedor, Enséñame a olvidar o Eres mi droga.

El concierto de Grupo Intocable en el Zócalo de CDMX, se realizará el martes 15 de septiembre alrededor de las 21:00 horas, no obstante, es recomendable que llegues horas antes si deseas tener un buen lugar.

EPP