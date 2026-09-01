Entretenimiento

Grito de Independencia 2026: Hora del Concierto Gratis de Grupo Intocable en el Zócalo CDMX

La emblemática agrupación será parte de las celebraciones por las fiestas patrias en la capital del país

El Grupo Intocable será parte de las celebraciones de fiestas patrias en la CDMXFoto: Grupo Intocable
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+