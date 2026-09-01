Entretenimiento

Este Día se Celebrará Miss Universo 2026 donde María Vargas Representará a México

La joven originaria de Jalisco, de 28 años de edad, será la sucesora de Fátima Bosch en la competencia internacional

Maria Vargas, originaria de Jalisco, representará a México en Miss Universo 2026Foto: @mariavargas.n
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