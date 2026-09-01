Este Día se Celebrará Miss Universo 2026 donde María Vargas Representará a México

Luego de coronarse en el certamen de belleza nacional, las miradas están sobre María Vargas, la joven mexicana que será parte de Miss Universo 2026; aquí te damos los detalles para que no te pierdas ningún detalle de su participación.

María Vargas se coronó en Los Cabos, Baja California, donde brilló con un traje típico diseñado por Joel García, el cual utilizará también en la etapa internacional. Ahora, María es la sucesora de Fátima Bosch, quien obtuvo la corona en medio de una polémica.

La jalisciense de 28 años de edad se prepara para el concurso internacional que reunirá no solo a las mujeres más bellas del mundo, sino también a aquellas que se convierten en referentes importantes para otras mujeres, con la finalidad de que puedan inspirarse para lograr su mejor versión.

Es por ello que la mujer que se convierte en Miss Universo tiene una labor titánica.

María Vargas es licenciada en Negocios Internacionales, empresaria y también ha deslumbrado a sus seguidores en la escritura. Debido a que trabaja en su libro La Reina de los problemas (Miss Trouble).

En su texto busca plasmar sus vivencias personales, cómo es para ella la resiliencia y así como las técnicas que emplea para enfrentar prejuicios.

A través de sus redes sociales mantiene una comunicación constante con sus seguidores, donde genera conversación mediante publicaciones de sus sesiones de modelaje, pasarelas, vestuarios, así como con los avances de su preparación rumbo a Miss Universo 2026.

También echa mano de estas plataformas para mostrar su faceta como empresaria y fundadora de su marca María Vargas Company, dedicada al skincare, al igual que para mostrar sus actividades cotidianas y hobbies, como yoga o meditación.

Toma nota, ya que la final de la edición 75 de Miss Universo 2026 se realizará el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

EPP