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Olivia Rodrigo Recauda 20 Millones de Dólares para Mujeres con Festival 'Daisy Chain Fields'

El festival de música integrado exclusivamente por mujeres logró recaudar esa suma para apoyar a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad

olivia-rodrigo-festival-daisy-chain-fields-recaudacionFoto: Getty Images

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Olivia Rodrigo transforma la música en acción social: Daisy Chain Fields recauda 20 millones para mujeres vulnerables. Un festival que promete ser anual. ¿Quieres saber más?

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