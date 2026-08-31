Olivia Rodrigo Recauda 20 Millones de Dólares para Mujeres con Festival 'Daisy Chain Fields'

Olivia Rodrigo demostró que un festival de música puede ser también un medio para el cambio social.

La cantante anunció que la primera edición de Daisy Chain Fields, su festival integrado exclusivamente por artistas mujeres, recaudó 10 millones de dólares que serán entregados directamente a diez organizaciones dedicadas a apoyar a mujeres y niñas.

El anuncio se dio un día antes de la celebración del evento, durante una conferencia de prensa el viernes 28 de agosto, donde la intérprete de "Drivers License" compartió la cifra rodeada de representantes de las organizaciones beneficiadas.

Rodrigo explicó que el festival nació con un propósito claro, el de usar la música como herramienta de comunidad y transformación.

Shirley Manson de Garbage durante su actuación en el festival. Foto: Reuters

La cantante también agradeció a cada persona que compró un boleto, a los artistas que ofrecieron su participación sin cobrar y a los patrocinadores que se sumaron a un festival completamente nuevo.

Daisy Chain Fields tuvo lugar el sábado 29 de agosto en Great Park, en Irvine, California, con una asistencia de alrededor de 45 mil personas.

El cartel, curado personalmente por Rodrigo, incluyó a Chappell Roan, Doechii, Mitski, Garbage, The Breeders, Bikini Kill, Santigold, Rachel Chinouriri, Devon Again y Eli, además de "invitadas especiales" como Stevie Nicks, Karen O y Sarah McLachlan, fundadora del histórico festival Lilith Fair, en el que Rodrigo dijo inspirarse abiertamente.

Olivia Rodrigo y Sarah McLachlan. Foto: Getty Images

El grupo Katseye tuvo que retirarse del lineup luego de que una de sus integrantes, Megan, sufriera un esguince de tobillo durante los ensayos.

El festival, que reunió el 100% de sus ganancias netas para causas sociales, distribuirá el fondo entre diez organizaciones: Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, FreeFrom, Jhpiego, el Johns Hopkins Center for Indigenous Health, la National Domestic Workers Alliance, el National Institute for Reproductive Health y el National Women's Law Center, entre otras, cuyas misiones abarcan desde derechos reproductivos y salud materna hasta apoyo a sobrevivientes de violencia de género.

Olivia Rodrigo y Melinda French Gates. Foto: Getty Images

La noche del festival trajo una sorpresa adicional: la filántropa Melinda French Gates, presente entre el público, anunció que igualaría los 10 millones recaudados, lo que llevó el total de la donación a 20 millones de dólares.

Rodrigo la describió como una de las mujeres más inspiradoras que ha conocido y agradeció su generosidad antes de continuar con su set como cabeza de cartel.

Con esta primera edición, ya catalogada como uno de los eventos musicales más comentados del año, Rodrigo ha expresado su intención de convertir Daisy Chain Fields en una cita anual, lo que consolida un nuevo capítulo filantrópico en su carrera, a sus 23 años de edad.