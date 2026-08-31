Internacional

Avalan Continuidad de la Construcción del Salón de Baile de Trump en la Casa Blanca

Roberts, presidente de la Corte, disintió junto a los tres jueces liberales, que calificaron la obra de 'probablemente ilegal'

Avalan Continuidad de la Construcción del Salón de Baile de Trump en la Casa BlancaSe muestra el nuevo salón de baile de la Casa Blanca en construcción —levantado sobre el emplazamiento de la demolida Ala Este—, visto desde el Monumento a Washington el domingo 23 de agosto de 2026, en Washington. Foto: AP / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+