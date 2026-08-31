Seguridad

Detienen a Fernando 'N' por Presunto Feminicidio de Mellizas en Matamoros, Tamaulipas

Fue detenido un supuesto implicado en el caso de asesinato de las hermanas que perdieron la vida en el poblado de Control.

Justicia para las Mellizas: Convocan a Marcha por Denisse y Dinorah en MatamorosFoto N+ | @noticias_tams

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Detienen a Fernando 'N' en el Puente Internacional por feminicidio de mellizas en Control, Tamaulipas. La investigación avanza para esclarecer los hechos.

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