Detienen a Fernando 'N' por Presunto Feminicidio de Mellizas en Matamoros, Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia, a través de Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Fernando “N” por su probable participación en la comisión del delito de Feminicidio, con motivo de los hechos ocurridos el pasado 26 de julio de 2026 en el poblado Control, del municipio de Matamoros, en donde fueron privadas de la vida dos mujeres (hermanas).

La captura tuvo lugar en el Puente Internacional Nuevo Progreso, tras ser entregado por autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, y de inmediato el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

Lo que sería una salida de diversión terminó en tragedia en el poblado Control, donde dos mellizas perdieron la vida tras una riña. Las víctimas fueron identificadas como Dinorah y Denisse García Cruz, de 21 años, originarias del poblado Lucio Blanco.

Familiares señalaron que una situación de celos habría detonado la agresión, luego de que aparentemente el esposo de una de las involucradas le enviaba mensajes a una de las hermanas.

Dinorah era madre de una niña de 3 años con parálisis cerebral y Denisse tenía una hija de 2 años. Ambas menores quedaron bajo el cuidado de Valeria, hermana de las jóvenes, y de sus abuelos.

Inicialmente, el trámite ante la Fiscalía General de Justicia se habría iniciado en Valle Hermoso, pero será en Matamoros donde se llevará el proceso de investigación para deslindar responsabilidades.