Más de 100 Alumnos Sin Clases en Veracruz; No les Han Entregado el Plantel

En Minatitlán, más de cien alumnos de la escuela primaria Jorge Alacio Pérez de la isla de Capoacán no pudieron regresar a clases este lunes 31 de agosto.

Las dirección del plantel escolar señaló que las autoridades no les entregaron las instalaciones tras la realización de la rehabilitación integral de la escuela. Así lo confirmó Blanca Estela Martínez-Directora de la institución educativa.

Desgraciadamente, más de 106 alumnos de la escuela primaria Jorge Alasio Pérez no pudieron iniciar ciclo escolar derivado a que la compañía constructora porque hago mención la escuela fue construida de cero no hace la entrega formal, ya no sabemos si depende de la SIOP o de Espacios Educativos pero hasta el día de hoy no hacen entrega formal y nos cierran la puerta esta con candado lo pone la compañía y lo dicen ellos, que hasta que se haga la entrega formal podemos ocupar las aulas.

Paulina Ugalde quien es madre de familia, señaló que las obras presentan varios meses de retraso, afectando a los estudiantes de dicho plantel.

Yo creo que espacios educativos o no sé quien se encarga de supervisar bien la escuela de quedó bien siempre hubieran venido, no sé por qué no viene. Ahora es lo mismo, seguimos dando vueltas, entonces ya nosotros como padres de familia le agradecemos que ustedes van a hacer su trabajo, pero si necesitamos por ejemplo, el ingeniero tuvo mucho tiempo desde que poder trabajar, ya viene con el cuánto tiempo como un mes.

La supervisión escolar pidió a los padres de familia tener paciencia hasta que el plantel educativo sea entregado, para que puedan hacer uso del mismo.

Pues que tenga paciencia, que tendrán que llegar a resolución, no podemos hacer nada porque no podemos ingresar al edificio, ya que tiene que ser supervisado por las instancias correspondientes.

La escuela permanece cerrada con un candado e incluso sin energía eléctrica. El plantel educativo como se encuentra actualmente representa un riesgo para los alumnos de la primaria.