Educación

Más de 100 Alumnos Sin Clases en Veracruz; No les Han Entregado el Plantel

Padres denuncian meses de retraso en los trabajos y cuestionan la supervisión de las obras, mientras las familias esperan una solución para utilizar el edificio.

Alumnos no inician ciclo escolar por cierre de primaria rehabilitada en el sur de VeracruzAlumnos no inician ciclo escolar por cierre de primaria rehabilitada en el sur de Veracruz. Foto: N+

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Escuela primaria en Minatitlán, permaneció cerrada y sin energía eléctrica, afectando a 106 niños dejándolos sin clases.

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