Alcaldesa de Mapimí, Durango, Denuncia Presunto Intento de Secuestro y Amenazas

En rueda de prensa, la alcaldesa de Mapimí, Durango, Marina de Llano, informó que, al igual que hace tres años, fue víctima de amenazas y de un presunto intento de secuestro en una de sus viviendas, ubicada en el estado de Coahuila.

La alcaldesa agradeció a las autoridades por atender de manera puntal la denuncia y brindar seguimiento a los hechos. Asimismo, hizo un llamado a mantener la paz y la tranquilidad entre la ciudadanía.

Marina de Llano consideró que ningún acto de amenaza debe normalizarse, independientemente de las circunstancias, por lo que optó por recurrir a las instancias correspondientes para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades que pudieran existir.

Finalmente, pidió respeto al tratarse de un asunto de carácter personal. También agradeció los mensajes de apoyo y solidaridad que recibió por parte de ciudadanos y personas cercanas después de los hechos.