Política

Alcaldesa de Mapimí, Durango, Denuncia Presunto Intento de Secuestro y Amenazas

Marina de Llano informó que ya presentó la denuncia correspondiente para que se investiguen los hechos.

Alcaldesa de Mapimí Denuncia Presunto Intento de Secuestro y AmenazasLa alcaldesa denunció un presunto intento de secuestro en una de sus casas ubicadas en Coahuila. Foto: N+

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