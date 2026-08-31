Alcaldesa de Mapimí, Durango, Denuncia Presunto Intento de Secuestro y Amenazas
Marina de Llano informó que ya presentó la denuncia correspondiente para que se investiguen los hechos.
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Marina de Llano informó que ya presentó la denuncia correspondiente para que se investiguen los hechos.
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En rueda de prensa, la alcaldesa de Mapimí, Durango, Marina de Llano, informó que, al igual que hace tres años, fue víctima de amenazas y de un presunto intento de secuestro en una de sus viviendas, ubicada en el estado de Coahuila.
La alcaldesa agradeció a las autoridades por atender de manera puntal la denuncia y brindar seguimiento a los hechos. Asimismo, hizo un llamado a mantener la paz y la tranquilidad entre la ciudadanía.
Marina de Llano consideró que ningún acto de amenaza debe normalizarse, independientemente de las circunstancias, por lo que optó por recurrir a las instancias correspondientes para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades que pudieran existir.
Finalmente, pidió respeto al tratarse de un asunto de carácter personal. También agradeció los mensajes de apoyo y solidaridad que recibió por parte de ciudadanos y personas cercanas después de los hechos.