Seguridad

Se Desata Riña Durante Fiesta de Xv Años en Gómez Palacio, Durango

Durante el conflicto, uno de los involucrados resultó lesionado después de que le quebraran una botella en la cabeza.

Se Desata Riña Durante Fiesta de Xv Años en Gómez PalacioLa pelea se registró durante una fiesta en el fraccionamiento Parque Hundido. Foto: N+

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