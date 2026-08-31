Una riña entre varias personas se registró durante unos Xv años de una joven identificada como Guadalupe en el fraccionamiento Parque Hundido en Gómez Palacio.

De acuerdo con la información, un grupo de personas comenzó a golpear a uno de los involucrados, quien recibió apoyo de otras personas que se encontraban en el lugar. Durante la confrontación, uno de los participantes también fue agredido con una botella, la cual le fue quebrada en la cabeza.

El incidente quedó registrado en video, en el que se observa parte de la pelea y las agresiones entre los involucrados. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Los lesionados fueron atendidos por sus propios medios, no se ha dado a conocer la gravedad de sus heridas. Habitantes del sector señalaron su preocupación por este tipo de incidentes y solicitaron mayor vigilancia en la zona para prevenir nuevas situaciones de violencia.