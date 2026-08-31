Chofer del Camión de la Ruta 615 Sigue Detenido tras Muerte de Joven en Tonalá

Continúa detenido el conductor del camión de la ruta 615, presunto responsable de la muerte de Francisco Javier, el joven que murió protegiendo a sus dos hijas de un accidente en la colonia Loma Dorada, en Tonalá.

Las hermanas sobrevivientes, Katherine y Atziri, una de 3 años y la otra de 6 meses respectivamente, ya están bajo la tutela de uno de sus tíos.

Ambas fueron entregadas en buen estado de salud a sus familiares desde el 29 de agosto. María Luévanos, madre de Francisco, exige justicia por la muerte de su hijo, ya que él era el único sustento de toda una familia.

María aseguró que la empresa concesionaria de la ruta 615 no ha tenido ningún acercamiento con la familia.

“Siempre hacen lo mismo, dañan a personas y al rato los ve uno hasta manejando el mismo camión. La verdad yo sí quiero que se haga justicia porque fue una vida, fueron unas pequeñas que se quedaron sin su padre y fue una madre que aún disgusta”, manifestó la madre de Francisco.

Este 2 de septiembre, un juez determinará si el conductor del camión continuará bajo proceso penal o saldrá en libertad por falta de elementos.

Fue la noche del 26 de agosto cuando Francisco murió tras caer el camión en movimiento, al intentar proteger con su cuerpo a sus dos hijas pequeñas. Testigos y familiares señalaron que la unidad de transporte circulaba a exceso de velocidad y con las puertas abiertas al momento de dar una vuelta pronunciada.