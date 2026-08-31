Seguridad

Chofer del Camión de la Ruta 615 Sigue Detenido tras Muerte de Joven en Tonalá

Un juez en Jalisco, determinará si el conductor de la unidad continuará su proceso penal o saldrá en libertad por falta de elementos

Francisco JavierContinúa detenido el chofer de la ruta 615 tras muerte de joven en Tonalá. Foto: N+

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Chofer de la ruta 615 sigue detenido tras la trágica muerte de Francisco Javier en Tonalá. Un juez decidirá su destino

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