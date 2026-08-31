Localizan Con Vida Facundo y Dayana, Menores Desaparecidos en Jalisco

Dos familias podrán volver a estar en tranquilidad tras la localización con vida de dos menores que se encontraban desaparecidos en Jalisco. Uno de ellos es Facundo, de 17 años, quien fue visto por última vez en la colonia San Miguel de Tateposco, en Zapopan.

Tras un operativo coordinado entre la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro de Mando de Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, la Fiscalía del Estado de Nayarit y la Fiscalía de Jalisco, el adolescente fue localizado en el municipio de Acaponeta.

Se espera su traslado de Nayarit a Jalisco para ser reintegrado con su familia y recibir el acompañamiento correspondiente.

La segunda víctima localizada se trata de Dayana Andrea, una menor de 13 años, quien se encontraba ilocalizable luego de que salió de su domicilio en la colonia Del Fresno. Fue hallada en buen estado de salud en el municipio de Zapotlanejo.

Dayana Andrea ya fue remitida al área de Ciudad Niñez para continuar con la atención conforme a los protocolos para la protección de niñas, niños y adolescentes.