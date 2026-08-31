Desaparecidos

Localizan Con Vida Facundo y Dayana, Menores Desaparecidos en Jalisco

Los adolescentes fueron encontrados en diferentes hechos; serán entregados a sus seres queridos.

Marcha por desaparecidos en JaliscoDayana era buscada por sus familiares desde el día de su desaparición. Foto: N+

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Dos adolescentes que se encontraban desaparecidos en Jalisco fueron localizados con vida, uno de ellos en Acaponeta, Nayarit.

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