Así Fue Regreso a Clases en Sinaloa: Policía y Ejército Cuidan a Alumnos

México vive un nuevo regreso a clases en todos los niveles educativos y Sinaloa tuvo un factor especial: elementos del Ejército cuidaron las entradas de las escuelas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, autoridades locales y federales implementaron operativos en todos los municipios para cuidar la llegada de los estudiantes.

En Navolato, por ejemplo, se observó a elementos del Ejercito Mexicano y de la Guardia Nacional custodiar la entrada de la Escuela Secundaria Técnica 97.

En las inmediaciones de la secundaria 97 se observó camionetas y vehículos blindados con la leyenda Guardia Nacional.

“En cada uno de los 20 municipios, los elementos de las distintas corporaciones de seguridad, se mantienen desplegadas en las inmediaciones de los planteles educativos, con el objetivo de que, tanto alumnos, como padres de familia, personal docente y administrativo realicen sus actividades de forma segura”, informó la secretaría en un comunicado.

Además, informaron que ante alguna situación de seguridad que requiera atención está activa la línea de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), más de 18 millones de estudiantes a nivel nacional regresaron a las aulas este lunes.

Este lunes 31 de agosto, las autoridades federales presentaron El ABC de las emociones, un programa destinado a atender la salud mental en adolescentes, principalmente de tercero de secundara y nivel medio superior.

De acuerdo con la SEP y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dinámica incluye una guía para padres, docentes y alumnos, además de una conversación cada lunes entre estudiantes y profesores para hablar sobre situaciones que impacten en la salud mental de los adolescentes.