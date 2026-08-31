Educación

Así Fue Regreso a Clases en Sinaloa: Policía y Ejército Cuidan a Alumnos

En las escuelas de nivel básico se pudo observar a militares cuidando las entradas

Alumnos en Navolato caminan hacia la escuela en el regreso a clases 2026-2027Alumnos en Navolato caminan hacia la escuela en el regreso a clases 2026-2027. Foto: SSP Sinaloa
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