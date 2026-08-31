Hombre Muere por Quemaduras Tras Incendiarse su Vivienda en Ciudad Juárez

El pasado jueves se registró un incendio en una vivienda improvisada, construida de cartón y madera, ubicada en la brecha conocida como Bordo Miguel de la Madrid, cerca de la carretera Panamericana, donde cuatro personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad.

Por lo que este fin de semana se informó sobre el fallecimiento de un hombre identificado como Marco Antonio, de 30 años, quien fue rescatado junto con una mujer del interior de la vivienda en llamas por elementos de emergencia.

Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre, quien presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, falleció el pasado sábado.

En cuanto a la mujer, se informó que permanece en la Clínica 66 del IMSS, sin que hasta el momento se haya dado a conocer mayor información sobre su estado de salud. Al momento de su traslado, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal indicó que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado.

En el lugar, personal del Departamento de Bomberos trabajó durante varios minutos para sofocar el fuego que consumía la vivienda construida de madera y cartón. Debido a los materiales, las llamas se propagaron rápidamente hasta reducir el lugar a cenizas.

Además, el capitán de Bomberos, Jorge Sánchez, señaló que en el sitio había acumulación de basura, madera, ramas y diversos desperdicios. De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio se habría originado por un bracero utilizado para cocinar.