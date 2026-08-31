Seguridad

Hombre Muere por Quemaduras Tras Incendiarse su Vivienda en Ciudad Juárez

Marco Antonio, de 30 años, falleció a consecuencia de las quemaduras que sufrió tras el incendio registrado en su vivienda.

Marco Antonio fallece por quemaduras en el 90% de su cuerpoMarco Antonio fallece por quemaduras en el 90% de su cuerpo. Foto: N+

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Marco Antonio fallece por quemaduras en el 90% de su cuerpo. Su vivienda, hecha de cartón y madera, quedó en cenizas.

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