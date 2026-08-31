Ataque contra Comandancia de Ojocaliente, Zacatecas: Recuento de Daños

Un ataque con explosivos contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, dejó a siete personas heridas, entre ellas dos menores y una mujer elemento de la corporación, quien atendía el número de emergencias.

Además, el ataque dejó daños materiales en la sede policial: inmuebles cercanos y 13 vehículos, de acuerdo con las autoridades de seguridad.

Los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que primeramente se reportaron seis civiles lesionados, posteriormente, se dio a conocer que una oficial de la policía resultó herida tras la detonación. Los vehículos dañados comprenden 11 autos particulares y dos patrullas.

Las primeras investigaciones indican que el artefacto explosivo fue puesto en un automóvil particular que estaba estacionado cerca de las instalaciones de seguridad pública. La explosión provocó daños estructurales en la comandancia y en edificios ubicados en los alrededores, causando momentos de alarma entre la población.

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Por lo anterior, el alcalde de Ojocaliente emitió un comunicado oficial en que anunció la suspensión de la ceremonia de coronación programada dentro de las festividades locales, así como fueron canceladas las clases en todos los niveles educativos. Incluso exhortó a la ciudadanía a mantenerse resguardada y atender las recomendaciones de las autoridades.

Las autoridades eclesiásticas informaron que no habrá uso de pirotecnia, aunque confirmaron que el docenario en honor a la Virgen de los Milagros continuará desarrollándose conforme a lo previsto.