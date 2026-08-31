Seguridad

Ataque contra Comandancia de Ojocaliente, Zacatecas: Recuento de Daños

Entre los lesionados se encuentra una mujer elemento de la corporación; además 13 vehículos resultaron afectados

Ataque explosivoAtacaron con explosivos a la Comandancia de la Policía de Ojocaliente. Foto: N+

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Explosión en Ojocaliente deja 7 heridos, incluyendo una oficial. 13 vehículos dañados. Autoridades suspenden eventos y clases

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