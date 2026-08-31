Evacúan a 350 Personas por Presunta Fuga de Gas en Hospital ISSSTE de Hermosillo

Una nueva emergencia se presentó la mañana de este lunes en el hospital del Issste “Dr. Fernando Ocaranza”, al registrarse una fuga de gas natural que provocó la evacuación de 350 personas, entre personal médico, administrativo, de laboratorio y derechohabientes.



El reporte ocurrido a las 10:03 de la mañana de este lunes, generó una gran movilización de Bomberos, Coordinación Estatal de Protección Civil, Cruz Roja y de Seguridad Pública.

“Fue una ruptura, una pegadura de un, de una línea de gas de aproximadamente media pulgada que abastece a baja presión de gas natural el área de laboratorio. Se cerraron los suministros de gas y ya solicitamos la presencia de gas natural. Llegó Protección Civil del Estado, así como el Municipio y se toman las medidas correspondientes”.

Las 350 personas evacuadas del hospital federal permanecieron en las aceras del bulevar Morelos, con vigilancia de policías estatales y de tránsito municipal a cargo del control vial en la zona.



La movilización de los cuerpos de emergencia obligó al cierre parcial de la circulación sobre el bulevar Morelos, a la altura del Periférico Norte, donde se ubica el hospital, en la colonia Loma Linda, al oriente de la ciudad.

Durante el 2026, el "Fernando Ocaranza" acumuló fallas eléctricas, filtraciones en áreas críticas y una fuga de oxígeno, mientras un dictamen de Protección Civil reportó 42 observaciones sobre el estado actual de infraestructura e instalaciones del hospital.