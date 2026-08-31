Seguridad

Evacúan a 350 Personas por Presunta Fuga de Gas en Hospital ISSSTE de Hermosillo

Elementos del departamento de Bomberos acudieron al reporte y evacuaron a trabajadores y pacientes del hospital Dr. Fernando Ocaranza.

Evacúan a 350 Personas por Presunta Fuga de Gas en Hospital ISSSTE de HermosilloEvacúan a 350 Personas por Presunta Fuga de Gas en Hospital ISSSTE de Hermosillo. Foto: N+
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