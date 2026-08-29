Accidentes

Hombre es Rescatado Con Vida Dentro de Vivienda en Llamas en Hermosillo

Elementos del departamento de bomberos acudieron al reporte y pusieron a salvo al masculino en un domicilio de la comisaria de Miguel Alemán.

Hombre es Rescatado Con Vida Dentro de Vivienda en Llamas en HermosilloHombre es Rescatado Con Vida Dentro de Vivienda en Llamas en Hermosillo. Foto: Bomberos de Hermosillo

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