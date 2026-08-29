Hombre es Rescatado Con Vida Dentro de Vivienda en Llamas en Hermosillo

Un hombre no identificado fue rescatado con vida por elementos del Departamento de Bomberos, del interior de una vivienda en llamas que se incendió tras una aparente fuga de gas, en la Comisaría Miguel Alemán.

El rescate ocurrió en punto de las 10 de la noche del viernes, en un domicilio ubicado en avenida Ricardo Flores Magón número 541, entre 20 de Febrero y 4 de Octubre.

Bomberos de la estación 5, con base en el Poblado Miguel Alemán, informaron que al atender la emergencia forzaron la puerta para ingresar al inmueble y así poder rescatar al morador.

Se informó que la víctima presentó quemaduras de tercer grado, por lo que fue atendido y estabilizado en el sitio por una paramédico, para luego ser trasladado a recibir atención médica especializada en un hospital.

Durante la inspección del sitio, bomberos localizaron un cilindro de gas LP de 10 kilogramos que se encontraba incendiado, por lo que lo retiraron del inmueble para reducir riesgos para vecinos y para los propios rescatistas.

El Departamento de Bomberos destacó que a rápida intervención, coordinación y actuación de los rescatistas realizar la evacuación de la persona que se encontraba en una situación de alto riesgo, así como controlar las condiciones de peligro presentes en el domicilio.