Santiago Gimenez se Acerca al Porto Ante el Cierre del Mercado de Fichajes

Parece que la novela que rodea a Santiago Gimenez está a punto de llegar a su fin. El delantero mexicano tendría los días contados como jugador del AC Milan, pues de acuerdo con TUDN el entrenador del cuadro rossoneri, Ruben Amorim, ya ha expresado que no quiere a Santi en su plantilla.

Diversos equipos mostraron interés en el 'Bebote', aunque todo parece indicar que el Porto es quien está más cerca de concretar su fichaje. En un principio se reportó que los 'Dragones' buscaron obtener al mexicano a través de un préstamo con opcióna compra, oferta que fue rechazada por el Milan. Sin embargo, ante la proximidad del cierre del mercado de fichajes, parece que las negociaciones han avanzado y están cerca de llegar a buen puerto.

En Portugal, los equipos tienen hasta el 2 de septiembre para registrar nuevos jugadores, por lo que las próximas horas son claves para el futuro de Santi Gimenez. En ese sentido, de acuerdo con el periodista deportivo italiano Gianluca Di Marzio, el agente Jorge Mendes ha intervenido en las negociaciones para destrabarlas y meter presión en ambos lados de las negociaciones para poder finiquitar la salida del mexicano hacia el balompié portugués.

Por otro lado, el periodista Fabrizio Romano asegura que Porto "está cerca de cerrar el acuerdo para fichar a Santi Gimenez" y detalló que el delantero mexicano "está listo para viajar cuando sea posible", explicando que el club lusitano se encuentra optimista con respecto a concretar la llegada del 'Chaquito'.

De momento, las negociaciones por el mexicano siguen en pie y se espera que en los próximos días se haga oficial la decisión sobre el futuro de Gimenez. Si no lograra salir del AC Milan, todo indica que al mexicano le esperan al menos unos cuantos meses complicados, pues el estratega del equipo italiano no cuenta con él y sería difícil que tenga minutos.