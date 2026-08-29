Deportes

Santiago Gimenez se Acerca al Porto Ante el Cierre del Mercado de Fichajes

El atacante mexicano no entra en planes del AC Milan y debe encontrar equipo antes de que termine el periodo de fichajes el 2 de septiembre

Santiago Gimenez con la camiseta del AC MilanFoto: Getty Images
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