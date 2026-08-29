DEA Destaca Colaboración con México Tras Captura de Operador Financiero de ‘Los Chapitos’

Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA), destacó la colaboración de las autoridades estadounidenses y mexicanas para identificar a Salvador “N”, operador financiero de "Los Chapitos" detenido en Mexicali, Baja California.

A través de redes sociales, el funcionario de Estados Unidos de América (EUA) dijo que la captura del sujeto fue “resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, investigación y financiero en ambos lados de la frontera”.

Y en este panorama, Cole felicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y a las autoridades mexicanas “por su acción decisiva y su asociación continua”.

De acuerdo con el director de la DEA, los gobiernos de México y EUA están atacando las redes criminales en todos los niveles, desde el liderazgo del Cártel de Sinaloa hasta la infraestructura financiera que lo mantiene operando.

Ayer, García Harfuch anunció la captura de Salvador “N” en Mexicali, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos.

Informó que el sujeto cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Mientras que en la Unión Americana, fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

Al hacer el anuncio, el titular de la SSPC también destacó la cooperación internacional, basada en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad.

“(Lo anterior) fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales”, abundó.

SPB