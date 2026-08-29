Seguridad

Matan a Balazos a Hombre en Canchas de Frontón en Azcapotzalco, CDMX

Servicios de emergencia se trasladaron a la colonia Santo Tomás ante un reporte de disparos de arma de fuego

Ambulancia del ERUM en calles de la Ciudad de México (CDMX). Foto: N+Ambulancia del ERUM en calles de la Ciudad de México (CDMX). Foto: N+

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