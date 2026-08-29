Matan a Balazos a Hombre en Canchas de Frontón en Azcapotzalco, CDMX

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad murió luego de recibir seis impactos de arma de fuego mientras se encontraba en unas canchas en la Ciudad de México (CDMX), informaron autoridades.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santo Tomás, alcaldía Azcapotzalco, y ocasionaron el despliegue de policías y de los distintos servicios de emergencia.

De acuerdo con los datos, la víctima fue atacada a balazos en unas canchas de frontón ubicadas en la Calzada Azcapotzalco La Villa y calle Trébol.

Tras recibir la alerta sobre disparos en las canchas y sobre la presencia de un hombre inconsciente tendido en la cinta asfáltica, patrullas del sector se movilizaron y solicitaron la presencia de paramédicos.

Al sitio acudieron ambulancias de la CDMX y de Protección Civil de Azcapotzalco, cuyo personal valoró a la persona y certificó que ya no contaba con signos vitales debido a los disparos de arma de fuego.

Los agentes acordonaron el lugar de la balacera y notificaron los hechos a la Coordinación Territorial correspondiente.

También llegaron los servicios periciales para el procesamiento de la escena y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Según los primeros reportes, en la alerta se indicó que el probable responsable se desplazaba en una motocicleta.

SPB