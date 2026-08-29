Homicidios

Asesinan a Balazos a Hombre en la Colonia Granjas de Chapultepec en Ciudad Juárez

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron que el hombre había perdido la vida.

Un hombre murió tras recibir varios disparos en el cruce de las calles Pavo Real y FaisánUn hombre murió tras recibir varios disparos en el cruce de las calles Pavo Real y Faisán. Foto: N+

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Violencia en Ciudad Juárez: un hombre muere tras recibir varios disparos en Granjas de Chapultepec. La policía y el ejército resguardan la zona.

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