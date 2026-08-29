Asesinan a Balazos a Hombre en la Colonia Granjas de Chapultepec en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Granjas de Chapultepec, en Ciudad Juárez.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Pavo Real y Faisán, donde la víctima quedó tendida sobre la banqueta después de recibir varios impactos de arma de fuego.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron que el hombre había perdido la vida.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado.

Agentes investigadores y personal de Servicios Periciales acudieron para procesar la escena y recabar los indicios necesarios para la investigación.

Las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el ataque y avanzar en la identificación de la víctima.