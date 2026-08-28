Asesinato de Mario Ballinas, Ex Diputado Local, Fue Planeado por Hijo: Fiscalía Chiapas

Luego de darse a conocer el asesinato del exdiputado local, Mario Ballinas, la Fiscalía de Chiapas informó avances en las investigaciones, en las que su hijo, de 38 años de edad, es el principal sospechoso.

El titular de la Fiscalía de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, informó que hay avances importantes relacionados con las investigaciones derivadas del homicidio del también profesor Mario Ángel Ballinas Ramos.

“Logramos establecer que fueron dos personas del sexo masculino que ingresan al domicilio y disparan al profesor”, indicó.

Asimismo, el funcionario aseguró que por este crimen ya se localizó a una de esas personas y se encuentra detenida. Se trata de su hijo, quien presuntamente planeó el crimen.

"(Tenemos ) un detenido; es un familiar de él, es su hijo de nombre Mario Ángel; ya está detenido. Fue el autor intelectual, el que planeó todo”, confirmó.

El fiscal de Chiapas también dijo que las diligencias permitieron la identificación de otra persona, quien presuntamente disparó contra el exdiputado local, Mario Ballinas.

"La otra persona, el autor material, estamos todavía en un operativo de búsqueda. Lo tenemos plenamente identificado y no habrá duda de que lo vamos a encontrar para que enfrente a la justicia”, señaló.

En ese sentido, aseguró que ya se llevan a cabo las acciones para su ubicación y aprehensión para ser presentado ante la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un hombre inconsciente y con una lesión.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al domicilio ubicado en el municipio de Teopisca, solo pudieron confirmar su deceso. La causa de la muerte fue una hemorragia secundaria a un disparo de arma de fuego en cavidad torácica.

Mario Ángel “N”, hijo del exfuncionario, señaló que presuntamente planeó todo para robar a su padre, lo anterior, por un problema de deudas que tenía y por ello necesitaba una gran suma de dinero.

Mario Ballinas Ramos fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI); de hecho, ocupó el cargo de dirigente del Comité Municipal del partido. Luego fue diputado local suplente en el Congreso de Chiapas. Asumió el cargo tras la licencia solicitada por el titular, Sergio Lobato García.

Luego dejó la política para dedicarse a la docencia como profesor y director de la Escuela Secundaria Técnica 40, en Teopisca; se jubiló en febrero de este año.

EPP