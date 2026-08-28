Homicidios

Asesinato de Mario Ballinas, Ex Diputado Local, Fue Planeado por Hijo: Fiscalía Chiapas

Mario Ángel "N" atacó a su padre presuntamente para robarle dinero en su casa en el municipio de Teopisca

Mario Ángel "N", de 38 años de edad, detenido por el asesinato de su padre en ChiapasFoto: Fiscalía Chiapas
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