Encuentran a Hombre Asesinado y con Huellas de Tortura en Cadereyta, Nuevo León

Un hombre asesinado fue encontrado en el territorio de Cadereyta Jiménez, en la zona oriente del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. El hecho generó la movilización de las autoridades de seguridad hasta una brecha que colinda con una zona de quintas para investigar el homicidio.

El cuerpo de la víctima fue localizado con huellas de tortura y sin vida, tirado a un costado de una camioneta, aparentemente de su propiedad. El hallazgo del hombre muerto fue reportado por pobladores de la zona en un camino vecinal que colinda con las quintas de nombre Los Huercos y Los López, en el ejido Praderas de la Boca.

Fue cerca de las 04:00 de la mañana cuando los pobladores observaron la camioneta color blanco abandonada en la brecha. Al llegar las autoridades encontraron el vehículo con placas de circulación PK9045C del estado de Nuevo León y una persona inconsciente junto a él. Al llegar los paramédicos confirmaron el deceso de la víctima.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre vestía una playera, pantalón gris y unos tenis. El cuerpo, aparentemente abandonado, tenía una bolsa en la cabeza, por lo que no se descarta que el hombre haya sido privado de la libertad horas antes y posteriormente asesinado y tirado en la brecha junto a la camioneta. El despliegue y las investigaciones se extendieron hasta aproximadamente las 10:00 de la mañana.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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