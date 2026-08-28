Homicidios

Encuentran a Hombre Asesinado y con Huellas de Tortura en Cadereyta, Nuevo León

El hallazgo del cuerpo se dio en una brecha vecinal del ejido Praderas de la Boca, cerca de una zona de quintas

Investigan hallazgo de hombre muerto en brecha del ejido Praderas de la BocaInvestigan hallazgo de hombre muerto en brecha del ejido Praderas de la Boca. Foto: N+

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