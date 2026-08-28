Sujeto Mató a su Empleada y Seccionó el Cuerpo en Partes para Ocultarlo en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informó que obtuvo una sentencia acumulada de 61 años y tres meses de prisión en contra de Sesar Senén ‘N’, de 51 años de edad, responsable de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Dicha resolución fue solicitada a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 24 de abril de 2024 el sentenciado retuvo contra su voluntad a la víctima, una mujer de 27 años que laboraba para él, al interior de un establecimiento de venta de alimentos ubicado en la zona centro del municipio de Teziutlán.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, obtuvo una sentencia condenatoria acumulada de 61 años y 3 meses de prisión en… pic.twitter.com/PuebzGpKjA — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 28, 2026

En el sitio, el agresor privó de la vida a la víctima y posteriormente seccionó el cuerpo para colocar los restos en bolsas plásticas, trasladándolos en un contenedor hacia la vía pública con el propósito de ocultar el cadáver y encubrir el crimen.

Tras un exhaustivo seguimiento ministerial, pericial y el desahogo del juicio oral, la representación social acreditó plenamente la responsabilidad del acusado en dicho crimen.

En consecuencia, el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena privativa de la libertad de 45 años de prisión y el pago de una multa económica por el delito de feminicidio, así como 16 años y tres meses de cárcel con sanción pecuniaria por delitos vinculados con la desaparición de personas, sumando 61 años y tres meses de reclusión.

Asimismo, la autoridad judicial dejó a salvo los derechos correspondientes a la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas para su exigencia en la fase procesal respectiva.

Con información de N+

GMAZ