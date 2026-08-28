Homicidios

Sujeto Mató a su Empleada y Seccionó el Cuerpo en Partes para Ocultarlo en Puebla

Sesar Senén 'N' privó de la libertad a la víctima y le quitó la vida en el Pueblo Mágico de Teziutlán, ubicado en la Sierra Nororiental poblana.

Sentenciado Sesar Senén N Feminicidio Empleada Muerta Seccionada Partes Teziutlán PueblaSentencian a Sujeto por el Feminicidio de su Empleada en Teziutlán, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Sesar Senén 'N', culpable de feminicidio en Teziutlán, recibe 61 años de prisión. La Fiscalía de Puebla logra justicia para la joven víctima. Descubre los detalles de este suceso.

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