Activan Doble Alerta por Lluvias Fuertes y Caída de Granizo en CDMX; Alcaldías Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó esta noche las alertas Amarilla y Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Activan Doble Alerta por Lluvias en CDMX: Tormenta Afecta Topilejo

La mayor afectación por los aguaceros fue visible en calles y avenidas de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Los conductores de vehículos particulares y motociclistas detuvieron su marcha, ante la fuerza de la corriente.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se prevé que estas condiciones prevalezcan hasta las 22:00 horas.

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo, lo que puede provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

⚠️🌧 Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del jueves 27/08/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Jkn4Y22hvh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 28, 2026

Con corte a las 20:25 horas, la Alerta Amarilla se mantiene activa por fuertes lluvias en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. Mientras que la Naranja permanece activa en Tlalpan.

Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

Esta noche se observan lluvias de intensidad fuerte con posible caída de granizo en Tlalpan y Xochimilco; además, persisten lluvias de intensidad moderada con algunas fuertes puntuales en la Magdalena Contreras y Milpa Alta.

🌧 Se observan #lluvias de intensidad fuerte con posible caída de granizo en @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Persisten lluvias de intensidad moderada con algunas fuertes puntuales en @ALaMagdalenaC y @AlcMilpaAlta.



⚡ Se observa actividad eléctrica en @TlalpanAl.



Se prevé que las… pic.twitter.com/0gk2gL8EOD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 28, 2026

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