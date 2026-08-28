Así Fue como Desarticularon a Banda de ‘Los Cerdos’ Dedicada a la Extorsión en Edomex

La Fiscalía del Estado de México informó los detalles de la captura de varios integrantes del grupo criminal conocido como “Los Cerdos”, el cual opera en diversos municipios de la entidad.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos están señalados por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés, extorsión y robo de vehículo.

“Este se encuentra relacionado con el robo de vehículos, casas habitación, secuestro exprés y violación, con zona de operación en Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán y en el estado de Hidalgo”, afirmó la Fiscalía.

Las indagatorias refieren que Juan “N”, alias “El Cerdo”, es considerado líder de la banda. El primer hecho delictivo se registró el 13 de julio, cuando la víctima iba en su vehículo y circulaba en calles de Tecámac.

En ese momento, “El Cerdo” y tres sujetos más interceptaron a la víctima para someterla y quitarle su unidad y posteriormente huir. Otro de los delitos ocurrió el 3 de agosto, en el municipio de Axapusco, cuando Diego Bladimir “N”, junto a otro sujeto ya vinculado a proceso, se hicieron pasar por policías municipales.

Foto: Fiscalía Edomex

Ambos interceptaron a las víctimas y les dijeron que harían una “inspección de seguridad”. Posteriormente, llegaron Óscar “N” y Raúl “N”, quienes amedrentaron a las víctimas y las obligaron a realizar transferencias bancarias.

“Mientras esperaban instrucciones de su presunto ‘jefe’, uno de los sujetos habría abusado sexualmente de una de las víctimas”, refieren autoridades.

Las víctimas fueron despojadas de su auto y fueron liberadas en Axapusco. Con las denuncias correspondientes se iniciaron las investigaciones de campo y gabinete, con las cuales se pudo identificar a las personas ahora detenidas.

Juan “N”, alias “El Cerdo”, fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec, mientras que Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N” fueron enviados a un centro penitenciario en Otumba.

La Fiscalía Edomex señala que la autoridad judicial podría emitir una sentencia condenatoria de hasta 39 años de prisión por robo de vehículo con violencia. En tanto, por los delitos de secuestro exprés y extorsión, podrían obtener hasta 100 años.

EPP