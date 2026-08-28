Seguridad

Así Fue como Desarticularon a Banda de ‘Los Cerdos’ Dedicada a la Extorsión en Edomex

El grupo criminal también está vinculado a delitos como secuestro exprés y robo de vehículos

Las autoridades realizaron la detención de varios integrantes de "Los Cerdos" en EdomexFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+