Esta es la Fecha Límite para Registrar Líneas de Telefónicas con Terminación 1

Luego de que comenzara el registro de líneas telefónicas impulsado por el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), viene la segunda fecha clave, en esta ocasión para las personas que tienen número de celular en terminación 1.

Esta medida es aplicable a todos los estados de la República Mexicana y tiene como objetivo reforzar la seguridad pública con el combate a la delincuencia, especialmente la extorsión.

De acuerdo con las autoridades, con esta vinculación se trata de eliminar el anonimato en el uso de chips de telefonía (principalmente de prepago).

Debido a que estas líneas se caracterizan por facilitar la comisión de delitos graves tales como la extorsión, fraudes, secuestros y delincuencia organizada.

Aunque la fecha límite para hacer el registro de la línea telefónica fue el 30 de junio de 2026, se extendió el plazo para que las personas tuvieran la oportunidad de hacerlo. El calendario por último dígito fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los números con terminación en 0 tuvieron como fecha límite el 15 de agosto. Ahora es el turno del siguiente dígito. Por lo tanto, la fecha límite para vincular las líneas telefónicas móviles con terminación 1 es el lunes 31 de agosto de 2026.

Toma en cuenta que, si la línea no se vincula antes de esa fecha, los operadores iniciarán la suspensión del servicio a las 72 horas posteriores al vencimiento.

En caso de que suspendan tu línea, es importante que sepas que tienes la oportunidad de recuperarla. Para reactivar una línea telefónica suspendida, únicamente es necesario completar el proceso de registro ante su compañía telefónica. Es decir, que los usuarios tienen estas alternativas:

Desde el celular (sin saldo o datos): ingrese a la plataforma de su compañía telefónica. La navegación en estos sitios no consume datos.

De forma presencial: Acuda directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de su operador o compañía. Necesitas tu identificación oficial vigente con CURP (No se almacenan datos biométricos)

EPP