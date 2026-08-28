Sociedad

Esta es la Fecha Límite para Registrar Líneas de Telefónicas con Terminación 1

La CRT ha indicado que, de no hacer el registro, la línea telefónica quedará suspendida; esto debes saber

Las líneas telefónicas deben registrarse de manera obligatoria en MéxicoFoto: Cuartoscuro
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