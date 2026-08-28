Incendio en Inmueble de Nezahualcóyotl, Edomex, Moviliza a Cuerpos de Emergencia

Un incendio provocó esta tarde la movilización de servicios de emergencia en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Luego de casi una hora, el fuego fue controlado sin que se reportara ninguna persona lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en un inmueble ubicado sobre la avenida Carmelo Pérez, casi al llegar a la avenida Texcoco. Los vecinos de inmediato llamaron a las autoridades, debido a que hay varias casas alrededor.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl informó en redes sociales que integrantes del cuerpo de rescate ya están en la zona para brindar ayuda y sofocar las llamas.

"Nuestros servicios de emergencia laboran en un domicilio de la colonia Vicente Villada, donde se registra un incendio", afirmó.

Los vecinos y automovilistas, especialmente los que circulan hacia el puente que conduce a la alcaldía Iztapalapa, difundieron videos en los que se observa el inmueble envuelto en llamas.

Asimismo, es posible ver cómo las personas que se encuentran alrededor llaman al 911, otras ayudan para intentar apagar el incendio, mientras que algunas más intentan alejarse para no quedar en medio de un incidente mayor.

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