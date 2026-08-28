Accidentes

Incendio en Inmueble de Nezahualcóyotl, Edomex, Moviliza a Cuerpos de Emergencia

La enorme columna de humo era visible desde varios puntos del municipio mexiquense

El incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia. Foto: N+El incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia. Foto: N+
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