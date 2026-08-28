Seguridad

Elías 'N' es Vinculado a Proceso por Presunta Desaparición Forzada en Veracruz

A un hombre se le dictaminó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por la aparente privación de la libertad en contra de dos personas en Poza Rica.

Elías 'N' es Vinculado a Proceso por Presunta Desaparición Forzada en VeracruzLa investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad del acusado. Foto: FGE

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Prisión preventiva para Elías 'N' por presunta desaparición en Veracruz. El caso sigue abierto mientras se busca esclarecer los hechos.

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