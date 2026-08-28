Elías 'N' es Vinculado a Proceso por Presunta Desaparición Forzada en Veracruz

Un juez vinculó a proceso a Elías “N” y/o Elías Benoni “N”, quien actualmente es señalado por su presunta participación en el delito de desaparición en contra de dos personas en Poza Rica, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información recabada, los hechos por los que Elías 'N' es señalado se registraron en la colonia Villa de las Flores del municipio anteriormente mencionado y, según las investigaciones, el detenido habría participado en la privación de la libertad de las víctimas.

Durante la audiencia, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que el ahora imputado permanecerá detenido mientras avanza el proceso penal 439/2026.

Las autoridades dieron a conocer que mantienen abierta la investigación para lograr esclarecer lo ocurrido y establecer la responsabilidad del acusado.