Oficial: Próximo Pago de la Pensión 2026 del ISSSTE-IMSS Cae Este Día

A pocos días de que inicie septiembre, los jubilados del ISSSTE y del IMSS ya se preguntan cuándo les caerá el depósito de su pensión y si dicho mes habrá pago doble.

Pese a que ambas instituciones dependen del Gobierno de México, tienen distintos calendarios de pago de pensiones, lo que se ve reflejado en que algunos beneficiarios reciban primero su dinero.

A inicios de año, tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer los calendarios de pagos para sus pensionados del año 2026.