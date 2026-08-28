Oficial: Próximo Pago de la Pensión 2026 del ISSSTE-IMSS Cae Este Día
Está por iniciar septiembre, y los pensionados ya se preguntan cuándo verán reflejados los depósitos en sus cuentas para hacer sus pagos y compras
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Está por iniciar septiembre, y los pensionados ya se preguntan cuándo verán reflejados los depósitos en sus cuentas para hacer sus pagos y compras
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A pocos días de que inicie septiembre, los jubilados del ISSSTE y del IMSS ya se preguntan cuándo les caerá el depósito de su pensión y si dicho mes habrá pago doble.
Pese a que ambas instituciones dependen del Gobierno de México, tienen distintos calendarios de pago de pensiones, lo que se ve reflejado en que algunos beneficiarios reciban primero su dinero.
A inicios de año, tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer los calendarios de pagos para sus pensionados del año 2026.
Siguiendo las fechas propuestas por estos documentos, los primeros en recibir el pago de su pensión de septiembre son los beneficiarios del ISSSTE, quienes tendrán su dinero correspondiente este viernes 28 de agosto de 2026.
Mientras que los pensionados y jubilados del IMSS recibirán el depósito de su dinero hasta el martes 1 de septiembre.
A diferencia de los pagos de la Pensión Bienestar que entrega la Secretaría del Bienestar, los depósitos del ISSSTE e IMSS llegan a las tarjetas de los beneficiarios en un mismo día sin necesidad de fechas por letra del apellido paterno.
La buena noticia es que aquellos jubilados y pensionados del IMSS o ISSSTE que estén registrados en la Pensión Bienestar del Gobierno de México recibirán pago doble en septiembre.
Es decir, su pensión del IMSS e ISSSTE más el dinero que les corresponde por el Apoyo Bienestar al que estén inscritos; ya sea el de adultos mayores, que da 6,400 pesos a personas de 65 años y más, o bien la Pensión Mujeres Bienestar que otorga 3,100 pesos a beneficiarias de 60 a 64 años.
Se prevé que la Secretaría del Bienestar dé a conocer el Calendario de Pagos de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años los primeros días de septiembre.
Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia, será la encargada de comunicar las fechas de depósito a los beneficiarios durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
SARR