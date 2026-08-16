Buena Noticia en Septiembre 2026: Estos son los Pensionados de IMSS e ISSSTE con Depósito Doble

Las y los pensionados que reciben su pago, mes con mes, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE, tienen buenas noticias este mes de septiembre 2026, pues algunos recibirán un depósito doble. ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? En N+ te explicamos.

Y es que, para muchas personas que se han jubilado o se encuentran en proceso de retiro, saber cómo maximizar los ahorros de toda su vida laboral y que su pago final sea mayor, es un tema de mayor importancia.

Por tal motivo, a continuación te explicamos quiénes serán las y los beneficiados a los que les llegarán dos depósitos en las próximas semanas, así como la forma en la que puedes integrarte a ese grupo de personas.

Pero antes, te recordamos que tanto para los trabajadores en retiro que cotizaron con el IMSS como para los que lo hicieron ante el ISSSTE, ya hay un calendario de pagos que -regularmente- sigue el mismo patrón cada año: los depósitos se realizan los últimos o primeros días hábiles del mes, según sea el caso, pues en ocasiones se atraviesan puentes o fines de semana, que hacen que se retrase unos días esta transferencia.

Regularmente, son los pensionados de ISSSTE los primeros que reciben su pago y días después cae para los de IMSS.

En el depósito correspondiente a septiembre, estas son las fechas:

Pensión ISSTE: 28 de agosto 2026.

Pensión IMSS: 1 de septiembre 2026.

Sin embargo, las personas que recibirán doble depósito son aquellas que están inscritas en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores o Pensión Mujeres Bienestar, ya que en septiembre se realizará la dispersión del quinto bimestre del año.

Dependiendo de la edad de las personas, si es que son mujeres y no rebasan los 65 años, reciben $3,100 pesos; mientras que los adultos mayores de 65 años registrados en el programa reciben $6,400 pesos.

A pesar de que no se ha dado a conocer oficialmente el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, a continuación te compartimos un ejemplo de cómo quedarían las fechas por pago:

A: Martes 1 de septiembre.

B: Miércoles 2 de septiembre.

C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

D, E, F: Lunes 7 de septiembre

G: Martes 8 y Miércoles 9 de septiembre

H, I, J, K: Jueves 10 de septiembre

L: Viernes 11 de septiembre

M: Lunes 14 y martes 15 de septiembre

N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre

P, Q: Viernes 18 de septiembre

R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre

S: Miércoles 23 de septiembre

T, U, V: Jueves 24 de septiembre

W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre

Para registrarte a la Pensión del Bienestar (Adultos Mayores de 65 años o más, o programas auxiliares como Mujeres y Hombres Bienestar), debes consultar las convocatorias oficiales y acudir de forma presencial a un módulo de Bienestar.

Puedes ubicar el tuyo en el portal de la Secretaría de Bienestar.

Requisitos y documentos (Debes presentar original y copia de los siguientes):