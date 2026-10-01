Cambian Fecha Límite de Registro de Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Cierra?

Pese a que el registro de la Beca Benito Juárez 2026 estaba programado para terminar este miércoles, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que se recorrerán el horario y la fecha límite debido al mantenimiento de la plataforma.

Este 30 de septiembre era el último día de incorporaciones a los apoyos económicos para estudiantes de media superior y universidades, motivo por el que se reportó una gran cantidad de solicitudes en los sitios web.

Por esta razón, las plataformas de registro de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro entraron en mantenimiento la tarde de este miércoles, pero actualmente ya están en funcionamiento.

"Estamos recibiendo tres veces más solicitudes de lo habitual en la plataforma, lo que ha generado intermitencias en el servicio. Para garantizar su correcto funcionamiento, la plataforma estará en mantenimiento de 1:30 pm a 5:00 pm", explicó Julio León en sus redes sociales.