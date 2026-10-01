Programas sociales

Cambian Fecha Límite de Registro de Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Cierra?

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, anunció que se amplía el periodo de inscripciones de Beca Benito Juárez 2026 debido al mantenimiento de la plataforma

Cuándo y A Qué Hora Cierra Registro de Beca Benito Juárez 2026El registro de la Beca Benito Juárez inició en septiembre de 2026. Foto: Julio León

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