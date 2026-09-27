Programas sociales

Se Reanuda Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Apellidos del 28 de Septiembre a 3 de Octubre

Esta semana reabre el registro al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en los módulos Bienestar

Se reanuda registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años módulos y apellidos del 28 de septiembre al 2 de octubre 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 aún tiene registro abierto durante septiembre y octubre 2026. Foto: Programas para el Bienestar

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