¿Hay Aguinaldo INAPAM en 2026? Cuáles Son Los Únicos Adultos Mayores Que Lo Reciben

Con la llegada de los últimos meses de 2026, una de las dudas que surge entre las personas adultas mayores es si el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) entrega un aguinaldo como parte de sus apoyos. La respuesta es que no existe un aguinaldo otorgado directamente por el Inapam; sin embargo, algunos adultos mayores sí pueden recibir esta prestación si cuentan con una relación laboral formal.

El beneficio está relacionado con el programa de Vinculación Productiva, mediante el cual el Inapam ayuda a personas de 60 años o más a encontrar oportunidades de trabajo en empresas participantes. En estos casos, las condiciones laborales dependen de cada empleador, por lo que también las prestaciones pueden variar.

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Es precisamente aquí donde aparece el aguinaldo. Cuando una persona adulta mayor es contratada formalmente y su relación laboral se encuentra sujeta a la Ley Federal del Trabajo, tiene derecho a recibir esta prestación, al igual que cualquier otra persona trabajadora.

La legislación establece un mínimo de 15 días de salario por un año completo de trabajo.

Además, quienes hayan trabajado durante menos de un año también pueden tener derecho a un aguinaldo proporcional al tiempo laborado. Por ello, el monto final depende del salario, los meses trabajados y las condiciones específicas de contratación.

El Inapam también contempla otras formas de participación productiva para las personas mayores, entre ellas el Sistema Voluntario de Empacadores de Mercancías. Esta actividad tiene características distintas a una relación laboral formal y las percepciones económicas pueden provenir principalmente de propinas, por lo que no debe confundirse con un empleo que genere automáticamente derecho a aguinaldo.

¿Cómo puedo unirme al programa de Vinculación Productiva?

Para incorporarse a una oportunidad mediante Vinculación Productiva, generalmente es necesario ser adulto mayor. Estos son los requisitos:

Tener 60 años o más

Contar con credencial del Inapam

Presentar una identificación oficial vigente

Cumplir con los requisitos que establezca cada empresa.

El interesado debe acudir a un módulo del instituto que ofrezca este servicio y participar en el proceso de vinculación.

Antes de aceptar una vacante, es importante revisar salario, horario, tipo de contratación y prestaciones. El aguinaldo no lo entrega el Inapam: lo reciben únicamente las personas adultas mayores cuya relación laboral les genere legalmente ese derecho.

TLS