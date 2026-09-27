Programas sociales

¿Hay Aguinaldo INAPAM en 2026? Cuáles Son Los Únicos Adultos Mayores Que Lo Reciben

El beneficio está relacionado con el programa de Vinculación Productiva, mediante el cual las personas de 60 años o más encuentran oportunidades de trabajo

Adultos mayores en evento del InapamCientos de adultos mayores se reunen en el Palacio de los Deportes. Foto: Cuartoscuro

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