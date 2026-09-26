Pide Tu Registro a la Pensión Adultos Mayores 60 a 64 Años: Así Llenas Formulario en Septiembre

Recientemente las autoridades gubernamentales abrieron registro a la Pensión adultos mayores de 60 a 64 años de edad y si te quedaste con las ganas de hacer tu trámite, actualmente puedes pedir información de tu inscripción gracias a un formulario disponible en línea, por eso acá te decimos cómo llenarlo y los requisitos que debes cumplir para recibir la ayuda de 3 mil pesos bimestrales.

Fue durante algunos días de agosto que la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años 2026 abrió registro en la Ciudad de México (CDMX), por eso en una nota ya te dejamos las claves para que puedas asegurar el pago anual de hasta 18 mil pesos.

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¿Cómo pedir el registro de la Pensión adultos mayores 60 a 64 años?

Los hombres que tengan de 60 a 64 años de edad y residan en la capital de país pueden entrar el siguiente link: formulario en línea. Al entrar deberán llenar todos los datos e información que deseen saber. Antes de hacer el trámite, recuerda cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64 años en 2026.

Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente.

Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda.

Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

CURP.

¿Cómo llenar el formulario de la Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años en septiembre 2026?

Para hacer el registro a la Pensión adultos mayores debes: registrar tu correo electrónico personal; aceptar el aviso de privacidad; escribir todos tus datos personales; seleccionar el tipo de ayuda que necesitas (registro al programa, fechas y más opciones). Al finalizar da clic en "enviar", así tu formulario llegará al personal de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

Una vez llenado el formulario, la SEBIEN se pondrá en contacto con todos adultos mayores que cumplan con los requisitos para hacer el registro a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en este 2026.

AO