Programas sociales

Pide Tu Registro a la Pensión Adultos Mayores 60 a 64 Años: Así Llenas Formulario en Septiembre

Existe la posibilidad de solicitar tu inscripción al apoyo de 3 mil pesos bimestrales, pues los aspirantes pueden llenar un formulario en línea en 2026

Pide tu registro a la Pensión adultos mayores 60 a 64 años así llenas tu formulario en septiembre 2026La Pensión adultos mayores entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

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