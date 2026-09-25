¿Cuándo Dan Próximo Pago Bienestar para Adultos Mayores de 65 Años? Último Apoyo en 2026

Hoy terminan los pagos del Bienestar de septiembre de 2026, por lo que muchos beneficiarios ya se preguntan cuándo dan el próximo apoyo a adultos mayores de 65 años, el cual será el último de 6,400 pesos.

Luego de que la quinta dispersión del año iniciara a principios del mes, millones de personas afiliadas a los programas sociales de la Secretaría de Bienestar recibieron sus depósitos en orden alfabético de acuerdo con la primera letra de su apellido.

¿Cuándo cae el próximo pago del Bienestar adultos mayores?

La siguiente y última dispersión de los apoyos para personas de 65 y más se realizará en el mes de noviembre de 2026, debido a que estas ayudas se depositan de manera bimestral.

De esta forma, a lo largo del año se hacen seis pagos de la Pensión Bienestar en total y como el del bimestre de septiembre-octubre 2026 fue el quinto, el de noviembre y diciembre será el último depósito.

Además, este podría ser el último pago de 6,400 pesos para adultos mayores, ya que se espera que haya un aumento en el monto del apoyo para 2027, de acuerdo con lo que ha sucedido en años anteriores. Sin embargo esto tendrá que confirmarlo la Secretaría.

¿Cuándo sale el calendario del Bienestar de noviembre 2026?

El calendario con las fechas del próximo y último pago del Bienestar 2026 se dará a conocer durante los primeros días de noviembre y será la titular de la Secretaría, Leticia Ramírez Amaya, quien se encargue de presentarlo, posiblemente en La Mañanera de Claudia Sheinbaum o en sus redes sociales.

Es probable que el anuncio oficial se haga el 2 o 3 de noviembre de 2026 y a partir de esos días será cuando millones de adultos mayores conozcan cuándo caerá su último depósito de 6,400 pesos.

PPP