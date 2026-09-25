Programas sociales

¿Cuándo Dan Próximo Pago Bienestar para Adultos Mayores de 65 Años? Último Apoyo en 2026

Los pagos de la Pensión Bienestar de septiembre de 2026 ya terminaron y acá te decimos cuándo cae el próximo depósito

Conoce cuándo dan el último Pago Bienestar Adultos Mayores 65 Años 2026Los pagos del Bienestar están llegando a su fin en 2026. Foto: Banco Bienestar
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